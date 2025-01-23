Московское кафе "Сюр" закрыли на месяц. Об этом сообщили в соцсетях заведения. Причину закрытия представители бизнеса не уточнили.
Зато они пообещали, что используют освободившееся время, "чтобы офигенно подготовиться к летнему сезону". "Встречаемся в марте 2025", - добавили в баре.
"Сюр" открылся в центре столицы летом 2020 года. Бар понравился горожанам благодаря необычному оформлению, уютной атмосфере и вкусным блюдам в меню. Создателям заведения выступили Никита Фомкин, Никита Степанов и Кирилл Клесов.
Авторы "Сюра" называют кафе "островком адекватности и свободы", где нельзя забронировать столик, но куда зато можно прийти с собакой. "Афиша" характеризовала заведение как "арт-объект в переулках "Китай-города".