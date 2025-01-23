Московские кафе «Сюр» и «Ясно» закрыли на месяц

Московские кафе "Сюр" и "Ясно", принадлежащие одним владельцам, закрыли на месяц. Об этом сообщили в соцсетях заведения.



Причину закрытия представители бизнесов не уточнили. Зато они пообещали, что используют освободившееся время, "чтобы офигенно подготовиться к летнему сезону". "Встречаемся в марте 2025", - добавили в заведениях.