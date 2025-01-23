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Московские кафе «Сюр» и «Ясно» закрыли на месяц

Вчера в 18:44
Фото: sur.moscow

Московские кафе "Сюр" и "Ясно", принадлежащие одним владельцам, закрыли на месяц. Об этом сообщили в соцсетях заведения.

Причину закрытия представители бизнесов не уточнили. Зато они пообещали, что используют освободившееся время, "чтобы офигенно подготовиться к летнему сезону". "Встречаемся в марте 2025", - добавили в заведениях.


"Сюр" открылся в центре столицы летом 2020 года. Бар понравился горожанам благодаря необычному оформлению, уютной атмосфере и вкусным блюдам в меню. Создателями заведения выступили Никита Фомкин, Никита Степанов и Кирилл Клесов.

Авторы "Сюра" называют кафе "островком адекватности и свободы", где нельзя забронировать столик, но куда зато можно прийти с собакой. "Афиша" характеризовала заведение как "арт-объект в переулках "Китай-города". 

"Ясно" появился в 2022 году, это третье заведение от команды "Сюра" (им также принадлежит ресторан "Интеллигенция"). "Ясно" задумывался как вермутерия, но затем остановился на стритфуд-концепции.

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