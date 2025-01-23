Бьорк рассказала, что всегда пишет по одной песне в месяц

Исландская певица Бьорк пишет всегда по одной песне в месяц или два. Об этом она рассказала в интервью Зейну Лоуи на радио Apple Music 1.

Артистка призналась, что придерживается такого ритма вне зависимости от того, что происходит в ее жизни. «Это как полнолуние или просто ритм, поскольку я занимаюсь этим так давно», — добавила она.

Бьорк подчеркнула, что испытывает облегчение каждый раз, когда выпускает альбом, поскольку ей надоедает работать над одним и тем же проектом. После релиза певица рвется заняться «чем-то совершенно противоположным».

«Так что я начинаю собирать информацию, или исследовать, или разбираться в технологиях и что с ними происходит. <...> Я легко начинаю скучать, поэтому никогда не хочу дважды делать одно и то же», — пояснила Бьорк.