Бьорк рассказала, что всегда пишет по одной песне в месяц

Исландская певица Бьорк пишет всегда по одной песне в месяц или два. Об этом она рассказала в интервью Зейну Лоуи на радио Apple Music 1.
Артистка призналась, что придерживается такого ритма вне зависимости от того, что происходит в ее жизни. «Это как полнолуние или просто ритм, поскольку я занимаюсь этим так давно», — добавила она.
Бьорк подчеркнула, что испытывает облегчение каждый раз, когда выпускает альбом, поскольку ей надоедает работать над одним и тем же проектом. После релиза певица рвется заняться «чем-то совершенно противоположным».
«Так что я начинаю собирать информацию, или исследовать, или разбираться в технологиях и что с ними происходит. <...> Я легко начинаю скучать, поэтому никогда не хочу дважды делать одно и то же», — пояснила Бьорк.
Артистка добавила, что старается «не подчиняться технологиям» в творчестве, используя их для того, чтобы «помочь душе выразить себя». По мнению Бьорк, «благодаря технологиям мы постепенно приближаемся к идеальному способу самовыражения».