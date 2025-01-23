ЕСПЧ признал отказ в сексе недостаточной причиной, чтобы считать человека виновным при разводе

Женщина, которая отказывается от секса с мужем, не должна расцениваться судами «виноватой» в случае развода, заявил высший европейский суд по правам человека, пишет The Guardian.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону 69-летней француженки, чей муж добился развода. Суд постановил, что она была единственным виновным лицом, поскольку прекратила с ним сексуальные отношения.

ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место нарушение права женщины на уважение частной и семейной жизни в соответствие с Европейской конвенцией о правах человека. Он вынес решение против Франции, заявив, что женщина, которая отказывается от секса с мужем, не должна считаться «виновной» в случае развода.

Женщина не оспаривала развод, которого она также добивалась, а жаловалась на основания, на которых он был предоставлен французским судом.

ЕСПЧ заявил, что любая концепция супружеских обязанностей должна учитывать «согласие» как основу сексуальных отношений.

«Суд пришел к выводу, что само существование такого супружеского обязательства противоречит сексуальной свободе, [и] праву на телесную автономию», — говорится в заявлении.