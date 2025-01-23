Роберт Паттинсон рассказал, с какими вопросами и замечаниями о «Сумерках» к нему все еще обращаются

Роберт Паттинсон, сыгравший вампира Эдварда в серии фильмов «Сумерки», рассказал о комментариях, которые он продолжает получать о своей роли. Он удивлен, что франшиза все еще волнует некоторых зрителей.
В разговоре с GQ Spain Паттинсон вспомнил, как ему говорили, что «Сумерки» уничтожили вампирский жанр. «Ты все еще зациклен на этом дерьме? Как можно грустить о том, что произошло почти 20 лет назад? Это безумие», — считает актер о критиках саги.
На другом интервью — для The New York Times — Паттинсон рассказал, как однажды незнакомка спросила его, почему он перестал сниматься после «Сумерек». Актер признался, что этот вопрос заставил его врасплох: «Я такой: „Я Бэтмен?“. Она просто рассмеялась».
Большими релизами Паттинсона после "Сумерек" как минимум были "Довод" Кристофера Нолана и "Бэтмен" Мэтта Ривза. Следующим фильмом с участием Паттинсона стал «Микки 17» автора "Паразитов" Пон Чжун Хо. Премьера ленты о мужчине, чья работа — бесконечно умирать, чтобы выжить, запланирована на 18 апреля.
В октябре 2027 года на экраны должен выйти "Бэтмен-2".