Роберт Паттинсон рассказал, с какими вопросами и замечаниями о «Сумерках» к нему все еще обращаются

Роберт Паттинсон, сыгравший вампира Эдварда в серии фильмов «Сумерки», рассказал о комментариях, которые он продолжает получать о своей роли. Он удивлен, что франшиза все еще волнует некоторых зрителей.

В разговоре с GQ Spain Паттинсон вспомнил, как ему говорили, что «Сумерки» уничтожили вампирский жанр. «Ты все еще зациклен на этом дерьме? Как можно грустить о том, что произошло почти 20 лет назад? Это безумие», — считает актер о критиках саги.