В Египте впервые за 5000 лет заметили пятнистую гиену: животное заметили в национальном парке Гебель-Эльба на юго-востоке страны. Об этом cообщил журнал Mammalia.

Хищник, как предполагают специалисты, пришел в Египет из Судана - там пятнистые гиены не редкость. Пришелица (гиена была самкой) напала на коз жителей поселка Вади-Яхмибе, после чего те убили животное.

Люди выследили гиену и сбили ее автомобилем. После этого они сфотографировали тело и оставили его падальщикам. Почему гиена вообще пришла в Египет, теперь гадают ученые.

Зоологи считают, что к этому привело изменение климата. Ранее место, где обитают суданские гиены, и Гебель-Эльбу связывал засушливый коридор. Но в последние пять лет на территориях стали чаще выпадать осадки.

Местные жители стали пасти скот на более широких и влажных землях, вследствие чего поголовье выросло. Это и могло привлечь хищников.

Кроме того, в Судане с 2023 года разворачивается гражданская война. Военные действия привели к тому, что гиены стали нападать на ослабленных людей и даже поедать тела погибших.