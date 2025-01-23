Британская семья отсудила у французского отеля несколько тысяч фунтов за плохую еду и грязные номера

Британская семья, пожаловавшаяся на несвежие круассаны и плохо пахнущий номер в роскошном французском отеле, выиграла тысячи фунтов стерлингов в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщил The Guardian.

52-летний Деймен Беннион сказал своим детям, что «папа все уладит», когда они приехали на отдых в Прованс и обнаружили, что четырехзвездочный отель не соответствует их ожиданиям.

Адвокат Беннион и его 49-летняя жена Джейн, работающая бухгалтером, заплатили 6670 фунтов стерлингов за недельный отдых по системе «все включено» в отеле Club Med в июле 2023 года вместе с двумя сыновьями. Они утверждают, что еда была «несъедобной», а в номере была грязь и плесень.

По словам супругов, они с нетерпением ждали «изысканного» отдыха в четырехзвездочном отеле Club Med Opio. Но после «ужасного» ужина в первый вечер и «несвежей выпечки на завтрак» на следующее утро они держались подальше от отеля весь день и ели в ресторанах, возвращаясь, только чтобы поспать.

«В первый вечер мы сказали нашим детям, что папа все уладит, но ничего не уладилось», — сказал Беннион в суде Центрального Лондона. «В конце недели мы всей семьей вернулись домой несчастными».



Комментируя качество завтрака, Джейн сказала: «Во Франции сложно приготовить выпечку неправильно, но им это удалось».