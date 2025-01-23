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Британская семья отсудила у французского отеля несколько тысяч фунтов за плохую еду и грязные номера

Сегодня в 16:20
Фото: Kobby Mendez/Unsplash

Британская семья, пожаловавшаяся на несвежие круассаны и плохо пахнущий номер в роскошном французском отеле, выиграла тысячи фунтов стерлингов в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщил The Guardian. 

52-летний Деймен Беннион сказал своим детям, что «папа все уладит», когда они приехали на отдых в Прованс и обнаружили, что четырехзвездочный отель не соответствует их ожиданиям.

Адвокат Беннион и его 49-летняя жена Джейн, работающая бухгалтером, заплатили 6670 фунтов стерлингов за недельный отдых по системе «все включено» в отеле Club Med в июле 2023 года вместе с двумя сыновьями. Они утверждают, что еда была «несъедобной», а в номере была грязь и плесень.

По словам супругов, они с нетерпением ждали «изысканного» отдыха в четырехзвездочном отеле Club Med Opio. Но после «ужасного» ужина в первый вечер и «несвежей выпечки на завтрак» на следующее утро они держались подальше от отеля весь день и ели в ресторанах, возвращаясь, только чтобы поспать.

«В первый вечер мы сказали нашим детям, что папа все уладит, но ничего не уладилось», — сказал Беннион в суде Центрального Лондона. «В конце недели мы всей семьей вернулись домой несчастными».

Комментируя качество завтрака, Джейн сказала: «Во Франции сложно приготовить выпечку неправильно, но им это удалось».

Судья Джастин Альтхаус постановил, что пара сама решила отказаться от вечернего питания на курорте после первого дня, но сказал, что Club Med должен выплатить им 3945 фунтов стерлингов в качестве компенсации ущерба после того, как обнаружил, что их номер был грязным и заплесневелым.

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