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Ученые создали имплант в мозг, который улучшает настроение

Сегодня в 15:21
Фото: Natasha Connell/Unsplash

Ученые из Великобритании создали имплант, который способен улучшать настроение посредством воздействия на мозг. Об этом сообщила The Guardian.

Имплант работает с помощью интерфейса мозг — компьютер и действует на орган с помощью ультразвука. Безопасность изобретения проверят на 30 пациентах. Испытания обойдется Национальной службе здравоохранения Великобритании в 6,5 млн фунтов стерлингов.

Врачи надеются, что имплант в будущем произведет революцию в лечении депрессии, наркотической зависимости, обсессивно-компульсивных расстройств, расстройств пищевого поведения и эпилепсии.

«Нейротехнологии могут помочь гораздо более широкому кругу людей, чем мы думали», — заявил директор программы Агентства передовых исследований и изобретений Жан Каролан.

Разработка импланта состоялась после развития технологий компании Илона Маска Neuralink. Она в 2024 году запустила клиническое испытание интерфейса мозг — компьютер на пациентах с параличом, а также работала над восстановлением коммуникационных возможностей у людей, переживших инсульт.

Авторы британской разработки считают, что это самый продвинутый интерфейс мозг — компьютер на сегодняшний день. Имплант функционирует неинвазивным методом и может влиять одновременно сразу на несколько областей мозга.

«Возможность предложить более безопасную альтернативу хирургии очень интересна. Если вы посмотрите на такие состояния, как депрессия или эпилепсия, трети этих пациентов просто не становится лучше. Это те группы людей, для которых технология может статья решением, меняющим жизнь», — отметил нейрохирург Аймун Джамджум.

Во время испытаний пациенты будут носить устройство на голове в течение двух часов. Врачи подчеркивают, что их цель — гарантировать, что личность или процесс принятия решений людей не изменятся непреднамеренным образом. Для реализации этой задачи ученые будут тестировать аппарат три с половиной года, начиная с марта 2025-го. 

«Эти инновации могут быть действительно быстро развивающимися с технической точки зрения, но мы отстаем в решении нейроэтических проблем. Теперь мы получаем доступ к нейронным путям таким образом, каким не могли раньше, поэтому нам нужно внимательно учитывать клиническое воздействие любого вмешательства», — прокомментировала профессор Клэр Элвелл.
 

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