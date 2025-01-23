В Якутии зафиксировали самую низкую температуру воздуха на Земле

22 января в Якутии зафиксировали самую низкую на планете температуру воздуха. Данные с метеостанции Сухана передает Гидрометцентр РФ.

В Оленекский район пришел мороз –55,9 градуса Цельсия. В другом якутском селе — Делянкир — столбики термометров опускались до –53,1, а в Магаданской области, в районе реки Кегали, — до –50,5.

В то же время в центральной части РФ и в Москве наступила метеорологическая весна. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что весна в Москву придет раньше обычного. На данный момент температура воздуха в городе снизилась, но все еще остается относительно теплой.