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Песни «Любэ» и Шамана планируют добавить в школьную программу

Сегодня в 15:04
Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

В новый песенник, рекомендованный для изучения в российских школах, планируют добавить композиции «Любэ», Олега Газманова и Shaman. Об этом «Парламентской газете» сообщил депутат Госдумы, член рабочей группы при Минпросвещения Сергей Колунов.

В песенник также могут войти классические «Подмосковные вечера», «Ой, мороз, мороз». При этом исключать из него джаз и песни The Beatles не планируют.

30 января на базе думского комитета по культуре пройдет заседание, на котором обсудят предварительную версию списка. Его окончательную версию парламентарии хотят представить к маю.

А до этого времени ― в феврале–марте ― в российских школах планируют провести «уроки патриотической музыки». На них должны выступить Shaman, Олег Газманов и Денис Майданов, которые также поговорят со школьниками.

«Единственное — довольно сложно эти мероприятия свести с гастрольными графиками. Так что, думаю, будем смотреть, в какой город и когда наши артисты едут, и там уже на эти дни искать подходящие школы», ― отметил Колунов.

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