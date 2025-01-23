Песни «Любэ» и Шамана планируют добавить в школьную программу

В новый песенник, рекомендованный для изучения в российских школах, планируют добавить композиции «Любэ», Олега Газманова и Shaman. Об этом «Парламентской газете» сообщил депутат Госдумы, член рабочей группы при Минпросвещения Сергей Колунов.

В песенник также могут войти классические «Подмосковные вечера», «Ой, мороз, мороз». При этом исключать из него джаз и песни The Beatles не планируют.

30 января на базе думского комитета по культуре пройдет заседание, на котором обсудят предварительную версию списка. Его окончательную версию парламентарии хотят представить к маю.

А до этого времени ― в феврале–марте ― в российских школах планируют провести «уроки патриотической музыки». На них должны выступить Shaman, Олег Газманов и Денис Майданов, которые также поговорят со школьниками.