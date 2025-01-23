Директор Лувра заявила о необходимости капитального ремонта в музее

Лувр протекает, поврежден и переполнен, предупреждает директор парижского музея Лоранс де Кар. Об этом рассказал The Guardian.

Первая женщина, возглавившая галерею, отправила конфиденциальную записку министру культуры Рашиде Дати в начале этого месяца. На этой неделе ее опубликовала газета Le Parisien.

В сообщении Кар рассказала о «распространении повреждений в музейных помещениях, некоторые из которых находятся в очень плохом состоянии». Кроме того, некоторые помещения «больше не водонепроницаемы, а в других наблюдаются значительные колебания температуры, что ставит под угрозу сохранность произведений искусства».

Отметив бюджетные проблемы французского правительства и неизбежное закрытие музея Помпиду на ремонт, де Кар сказала, что Лувр все же нуждается в капитальном ремонте, который, вероятно, будет дорогостоящим и технически сложным.

В прошлом году музей посетили 8,7 млн человек. Это примерно в два раза больше прогнозов музея, из-за чего де Кар выразила обеспокоенность качеством обслуживания посетителей.

Популярность Лувра создавала «физическую нагрузку» на историческое здание, а посетителям не хватает места «для передышки», написала она. «Выбор блюд и количество туалетов недостаточны, а их стандарты сильно ниже международных. Вывески нуждаются в полной переделке», — написала она.

Даже самое современное здание музея — стеклянная пирамида, построенная по проекту китайско-американского архитектора Ио Мин Пэя и открытая в 1989 году, — подверглось резкой критике из-за своих «серьезных недостатков».