Актриса Эми Шумер узнала о своем заболевании из‑за комментариев хейтеров про ее лицо

Актриса Эми Шумер узнала о своем гормональном заболевании из-за комментариев хейтеров о ее лице. У нее диагностирован синдром Кушинга, рассказала она в подкасте «Call Her Daddy».

В соцсетях Шумер писали о ее отеках и «лунном лице». 43-летняя актриса привыкла не обращать внимания на нелестные комментарии и травлю, но в этот раз о ее отеках также написали реальные эксперты.

«Врачи вмешались в разговор, в комментариях они писали: „Нет, нет… что-то действительно не так. Твое лицо выглядит ненормально“», — рассказала Шумер.

После консультации с врачами Шумер узнала, что у нее может быть синдром Кушинга, при котором организм вырабатывает слишком много гормона кортизола либо же человек принимает лекарства, которые воздействуют на организм так же, как кортизол. Из-за этого появляется лишний вес и отечность.

Актриса вспомнила, что после родов ей делали инъекции стероидов от шрамов. «Мне делали инъекции стероидов, и из-за этого у меня развилась болезнь под названием синдром Кушинга, о которой я бы и не узнала, если бы не интернет», — сказала Шумер.

Шумер узнала о заболевании незадолго до съемок в комедии «Kinda Pregnant» («Походу, беременна») от Netflix и чувствовала себя подавленно. Но ей удалось вылечиться.