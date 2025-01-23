Актриса Эми Шумер узнала о своем заболевании из‑за комментариев хейтеров об ее лице

Актриса Эми Шумер узнала о своем гормональном заболевании из-за комментариев хейтеров об ее лице. У нее диагностирован синдром Кушинга, рассказала она в подкасте Call Her Daddy.

В соцсетях Шумер писали об ее отеках и "лунном лице". 43-летняя актриса привыкла не обращать внимание на нелестные комментарии и травлю, но в этот раз об ее отеках также написали реальные эксперты.

«Врачи вмешались в разговор, в комментариях они писали: «Нет, нет… что-то действительно не так. Твое лицо выглядит безумно», — рассказала Шумер.

После консультации с врачами Шумер узнала, что у нее может быть синдром Кушинга, при котором организм вырабатывает слишком много гормона кортизола, либо же человек принимает лекарства, которые воздействуют на организм так же, как кортизол. Из-за этого появляется лишний вес и отечность.

Актриса вспомнила, что после родов ей делали инъекции стероидов от шрамов. «Мне делали инъекции стероидов, и из-за этого у меня развилась болезнь под названием синдром Кушинга, о которой я бы и не узнал, если бы не интернет», — сказала Шумер.

Шумер узнала о заболевании незадолго до съемок в комедии "Kinda Pregnant" ("Походу, беременна") от Netflix и чувствовала себя подавленно. Но ей удалось вылечиться.