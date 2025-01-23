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Российский актер Юра Борисов получил номинацию на «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в фильме «Анора» Шона Бейкера. Объявление номинантов транслировали на ютуб-канале киноакадемии.

В одной категории с Борисовым номинированы Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Фильм «Анора» претендует на звание лучшего фильма. Всего картина Шона Бейкера представлена в шести номинациях, включая «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». Бейкер претендует на звание лучшего режиссера, а исполнительница главной роли Майки Мэдисон ― лучшей актрисы.

По числу номинаций лидирует «Эмилия Перес», упомянутая в 13 категориях. «Злая» и «Бруталист» отмечены в 10-ти.

В главной категории — «Лучший фильм» — также числятся «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Дюна: Часть вторая», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из „Никеля“», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Вместе с Бейкером за звание лучшего режиссера поборются Брейди Корбет («Бруталист»), Джеймс Мэнголд («Боб Дилан: Никому не известный»), Жак Одиар («Эмилия Перес») и Корали Фаржа («Cубстанция»).

В одной категории с Мэдисон представлены: Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес»), Деми Мур («Субстанция») и Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).

Лучшим актером, по мнению Американской киноакадемии, могут стать Эдриен Броди («Бруталист»), Тимоте Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Рэйф Файнс («Конклав») или Себастьян Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»).

В категории «Лучший адаптированный сценарий» следующие номинанты: «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Эмилия Перес», «Мальчишки из „Никеля“» и «Синг-Синг».

А вот пять номинантов на лучший анимационный фильм: «Течение», «Головоломка-2», «Мемуары улитки», «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» и «Дикий робот». Последний также претендует на «Лучший звук», вместе с картинами «Боб Дилан: Никому не известный», «Дюна: Часть вторая», «Эмилия Перес» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».