В России хотят запретить рекламу тарологов

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы услуг тарологов и развитии механизмов по блокировке сайтов с такой информацией.

Автором инициативы стал депутат Андрей Свинцов. Изменения предлагается внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О рекламе».

В документе на сайте Госдумы говорится, что таролог — это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами Таро, предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям.

В пояснительной записке подчеркивается, что, исходя из моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества, услуги таролога относятся к категории вымыслов.

В ноябре стало известно, что за месяц россияне потратили на маркетплейсах 129,5 млн рублей на покупку карт Таро. Пик спроса на эти карты пришелся на 11 ноября — за сутки пользователи Wildberries потратили на них 4 млн рублей. Это на 35% выше средних показателей за один день, пояснили аналитики.

12 ноября депутаты Госдумы предложили запретить раскладывать карты Таро за деньги. Один из них назвал тарологов, зарабатывающих на гаданиях, мошенниками, а предсказания будущего с помощью карт — «вымыслом, который противоречит семейным ценностям». Их законопроект подразумевает полный запрет рекламы услуг, в том числе блокировку всех ресурсов, где предлагают платные расклады.