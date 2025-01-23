Главный архитектор Москвы: в столице зародился новый архитектурный стиль ― «эмоциональное техно»

В Москве формируется свой собственный архитектурный стиль ― «эмоциональное техно», или сокращенно «эмо-тек». Об этом РИА «Новости» рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов.

По его словам, здания в стиле «эмо-тек» сочетают современные материалы и сложные инженерные решения с яркими и насыщенными архитектурными формами. Кузнецов сказал, что сам придумал название «эмоциональное техно», а его сокращенная версия ― «эмо-тек» ― рифмуется с хай-теком и био-теком, но имеет и свои отличительные черты.

«Почему я говорю именно о рождении в Москве нового стиля? Потому что проекты, отличающиеся технически сложной, но одновременно драматичной и артистичной архитектурой, предлагают не одно и не два бюро, работающие в столице», ― пояснил Кузнецов.

К образцам «эмо-тека» он относит парк «Зарядье», новую «Бауманку», Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках», кластер «Ломоносов» Научно-технологической долины МГУ, комплекс Red7 на Садовом кольце, а также ЖК «Бадаевский», который строят на набережной Тараса Шевченко.