Медведи в зоопарке Москвы ненадолго вышли из спячки из‑за теплой погоды

Медведи, живущие в Московском зоопарке, вышли из спячки на фоне аномально теплой погоды в городе. Когда снова похолодало, они уснули, сообщается в телеграм-канале зверинца.

Гималайские медведи Аладдин и Бабуля и бурый медведь Гром живут на «Острове зверей» в новой части зоопарка. По словам сотрудников, пробуждение животных длилось недолго: они побродили по своей берлоге и не стали выходить на улицу.

Во время спячки медведей сотрудники зоопарка заходят к ним в помещение очень осторожно, чтобы не разбудить: звери спят очень чутко.