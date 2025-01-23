Исследование: за 100 лет мужчины прибавили в росте и весе в два раза больше женщин

За последнее столетие мужчины прибавили в весе и росте вдвое больше женщин. Публикация об этом вышла в журнале Biology Letters.

Исследователи из Италии, США и Великобритании анализировали данные ВОЗ за 2003 год, собранные от более 100 тыс. человек из 69 стран, а также Индекс человеческого развития (ИЧР) . Они обнаружили, что женщины прибавили в росте 1,68 сантиметра, в то время как мужчины за тот же период — 4,03 сантиметра . То же самое произошло с весом: 2,70 килограмма у женщин и 6,48 килограмма у мужчин .

За 100 лет размеры человека увеличились за счет улучшения здоровья и питания, которое зависит от уровня благосостояния и экономического положения в стране. Согласно индексу Джини, более высокое неравенство приводит к уменьшению роста и веса людей: с каждым увеличением единицы средний рост женщин уменьшался примерно на 0,14 сантиметра, мужчин — на 0,31 сантиметра, а вес — на 0,13 и 0,39 килограмма соответственно.

Соавтор исследования и экологический физиолог Льюис Хэлси заметную разницу в приросте объясняет половым отбором: в прошлом более высокие и тяжелые, а значит, более сильные мужчины вытесняли других и получали преимущество у женщин и передавали свои гены высокого роста. В настоящее время мужской рост по-прежнему имеет значение в глазах женщин, в то время как рост их самих «не так важен», отметил он.