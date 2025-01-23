В России могут увеличить декретные пособия для студенток в 10 раз

В России декретные пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток, обучающихся очно, могут поднять до величины регионального прожиточного минимума. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

В пресс-службе Минтруда заявили, что в скором времени законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму. На 2025 год величина прожиточного минимума в целом по России для трудоспособного населения составляет 19 329 рублей.

Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам для студенток составит 90 202 рубля19 329 р. / 30 дней х 140 дней отпуска по беременности и родам.. При этом сумма пособий будет варьироваться в зависимости от величины прожиточного минимума, установленного в регионе, — от 74 867 рублей в Липецкой и Тамбовской областях до 235 424 рублей в Чукотском автономном округе.