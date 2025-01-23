Люсьен Лависконт вновь станет постоянным актером в пятом сезоне «Эмили в Париже»

Люсьен Лависконт подписал соглашение с Netflix о возобновлении съемок в качестве постоянного актера в пятом сезоне «Эмили в Париже». Об этом сообщает Deadline.

Лависконт сыграл в сериале саркастичного и очаровательно циничного британца Алфи. Впервые он появился во втором сезоне, а в третьем стал постоянным персонажем, поскольку Эмили разрывалась между ним и своим давним возлюбленным, Габриэлем.

Четвертый сезон «Эмили в Париже» начался с того, что Эмили пыталась помириться с Алфи после инцидента на злополучной свадьбе Камиль и Габриэля. Он был готов простить Эмили и принять ее обратно на балу-маскараде, но увидел, что она ушла с Габриэлем.

Пока неясно, вернется ли Алфи в сериал в качестве делового партнера Антуана, который поддерживает рабочие отношения с большинством главных героев сериала, или вновь будет бороться за сердце Эмили.

Ранее Люка Браво заявил, что сомневается, хочет ли он продолжать сниматься в «Эмили в Париже». Он пожаловался, что с премьеры сериала сильно изменилось направление развития его персонажа. «Сексуальный шеф-повар был частью меня в первом сезоне, и мы отдалялись друг от друга сезон за сезоном из‑за его выбора и направления, в котором его заставили двигаться. Я никогда не был так далек от него», — сказал он.