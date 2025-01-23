Тимоте Шаламе сказал, что хранит ведро для попкорна по «Дюне-2» под кроватью

Тимоте Шаламе признался, что хранит вирусное ведерко для попкорна по мотивам «Дюны-2» у себя под кроватью. Актер рассказал об этом во время интервью в поддержку недавней биографической драмы о Бобе Дилане «Совершенный незнакомец».

«Ты же говорил, что у тебя есть такое же?» — спросила Шаламе его коллега по фильму Эль Фэннинг, когда журналист показал им ведерко. На это исполнитель главной роли ответил: «Да, я храню свое под кроватью».

Шаламе пошутил, что редакторы заблюрят ведерко журналиста по соображениям цензуры.