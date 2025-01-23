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В Петербурге откроют 11 новых станций метро к 2030 году

Сегодня в 11:19
Фото: «Петербургское метро»/«ВКонтакте»

До 2030 года в Петербурге обещают открыть 11 станций метро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-губернатора Николая Линченко.

Речь идет о станциях «Театральная», «Шуваловский проспект», «Юго-Западная», «Путиловская», «Богатырский проспект», «Гавань», «Морской фасад», «Улица Доблести», «Каменка», «Брестская» и «Лиговский проспект-2».

По словам Линченко, работы по открытию новых станций на Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро идут полным ходом. Он отметил, что станции «Юго-Западная» и «Путиловская» планируют построить в 2025 году, но когда их откроют, неизвестно.

В 2028 году в городе откроется станция «Лиговский проспект-2», а спустя год должно заработать депо «Красносельское», без которого коричневая ветка функционировать не сможет.

В конце 2024 года в Петербурге впервые за пять лет открылась новая станция метро «Горный институт». Через несколько минут после запуска на станции перестали работать три из четырех эскалаторов.

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