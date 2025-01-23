Израиль на «Евровидении» представит Юваль Рафаэль, выжившая при атаке ХАМАС на фестиваль Nova

На «Евровидение-2025» от Израиля поедет певица Юваль Рафаэль, пережившая нападение террористов ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova. Об этом говорится на сайте песенного конкурса.

Рафаэль выиграла национальный конкурс «Следующая звезда», победитель которого отправляется на «Евровидение». В финале она исполнила песню Сэма Смита «Writing’s on the Wall» из фильма «007: Спектр». С какой песней Рафаэль поедет на «Евровидение», пока неизвестно.

«Я не могу выразить, насколько я взволнована и готова! Спасибо вам за то, что оказали мне эту огромную честь и доверили представлять мою страну на грандиозной сцене „Евровидения“ в Швейцарии», — сказала певица.

Юваль Рафаэль была одной из 3000 человек, которые 6 октября 2023 года пошли на фестиваль электронной музыки Nova, проводившийся недалеко от границы с сектором Газа. На следующее утро началось вторжение ХАМАС в приграничные районы Израиля. Боевики проникли и на фестиваль, где массово расстреливали посетителей, а некоторых брали в заложники. От нападения погибли 364 человека.

Во время атаки Рафаэль вместе с пятью десятками человек спряталась в бомбоубежище неподалеку от места проведения фестиваля. Из людей, скрывшихся там, выжили лишь 12. Рафаэль вспоминала, что около восьми часов пролежала под телом одной из погибших. «Я не могу передать словами тяжесть мертвого тела», — говорила она.