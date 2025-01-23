Зальцбург потерял право на производство конфет «Моцарткугель»

Австрийский город Зальцбург лишился эксклюзивной лицензии на производство его самого известного сувенира — шоколадных конфет «Моцарткугель», на которых изображен Вольфганг Амадей Моцарт. Об этом сообщил The Guardian.

Последняя партия конфет с начинкой из марципана, фисташек и нуги, изобретенной в конце XIX века, сошла с конвейера местного завода в прошлом месяце.

Предприятие, выпускавшее 57 млн фирменных конфет в год, закрылось в конце года после банкротства производителя Salzburg Schokolade из‑за роста цен на какао. Профсоюз рабочих фабрики назвал ее «сердцем региона», сотрудники которого «гордятся продуктом, который обошел весь мир».

Уже несколько лет лицензия на производство шоколадных конфет принадлежит американскому конгломерату Mondelez International, производителю печенья Oreo и шоколадных батончиков Toblerone.

После банкротства Salzburg Schokolade компания заявила, что будет искать новое место для производства «Моцарткугелей». По неподтвержденным данным местных СМИ, наиболее вероятным местом станет Чехия с ее более низкими производственными затратами.