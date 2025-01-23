Кристофер Уокен заявил, что скетч «Больше ковбелла» на «SNL» разрушил его жизнь

Кристофер Уокен сказал Уиллу Ферреллу, что их знаменитый скетч «More Cowbell» («Больше ковбелла») на «Saturday Night Live» в 2000 году разрушил его жизнь.

Комедийный ролик был посвящен классической песне Blue Öyster Cult 1976 года «(Don’t Fear) The Reaper». В нем Уокен, игравший продюсера Брюса Дикерсона, приказывает Ферреллу, исполнявшему роль Джина Френкла, играть на ковбелле с большим энтузиазмом, к недовольству остальных участников группы.

Спустя два десятилетия в документальном фильме «SNL 50: Beyond Saturday Night» Феррелл, написавший скетч, признался, что с годами Уокен возненавидел ролик. Об этом Феррелл узнал, когда пришел на спектакль Мартина МакДонаха «A Behanding in Spokane» в 2010 году.

«Я зашел к Уокену за кулисы, а он такой: „Знаешь, ты разрушил мою жизнь… На каждом шоу люди приносят ковбеллы для вызова на поклон и стучат в них. Это сильно обескураживает“», — вспомнил Феррелл слова коллеги.

Уокен не появился в посвященном этому скетчу эпизоде документального сериала, но ранее сказал в интервью газете New York Post: «Я не понимаю, почему он преследует меня… Пора его отпустить».

Джимми Фэллон, сыгравший одного из участников группы, сказал, что интенсивность скетча превзошла все, что они пробовали на репетициях. «Уокен выложился по полной. Он почти пародировал сам себя. Он говорил так, как не говорит ни один человек, никогда», — отметил комик.

По словам Феррелла, идея для скетча пришла к нему после выхода «(Don’t Fear) The Reaper». «Еще в детстве у меня была мысль: „Чем живет парень, играющий на ковбелле?“ Думаю, эта идея десятилетиями прорастала в моей голове», — поделился актер.