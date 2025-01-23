«Азбука вкуса» закрыла проект «АВ бистро»

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«Азбука вкуса» окончательно свернула проект «АВ бистро», пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя сети.

Последнее кафе «Азбуки вкуса», расположенное вне магазинов, ― «АВ Гранд-кафе» на Арбате ― перестало работать 13 января. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы».

По словам представителя «Азбуки вкуса», сейчас сеть развивает формат кофеен внутри магазинов. У компании 163 кофейни, в том числе 12 кафе с официантами — в Москве и Петербурге.

Формат кофеен повышает лояльность клиентов к продукции «Азбуки вкуса» и работает на увеличение посещаемости, отмечает собеседник издания.

«Азбука вкуса» открыла первые «АВ бистро» в 2018 году ― на Смоленской-Сенной площади и Большой Лубянке. Сеть открывала полноценные кафе на площадях, доставшихся ей от закрывшегося «Седьмого континента».