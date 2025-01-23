В Таиланде вступил в силу закон о легализации однополых браков, пишет Би-би-си.

По информации издания, в тот же день сотни пар по всему Таиланду получили свидетельства о браке. В одном из самых больших торговых центров Бангкока городские власти организовали мероприятие в честь важной даты.

Администрации районов города также провели вечеринки с фотокабинками и бесплатными пирожными, а власти одного из районов Бангкока подарили авиабилеты первой паре, зарегистрировавшей у них брак.

Активисты заявили, что надеются преодолеть отметку в 1448 регистраций к концу дня. 1448 — это статья в Гражданском кодексе Таиланда, регулирующая определение брака. В соответствии с ней, брак представляет собой партнерство двух людей, а не мужчины и женщины, как было прописано в тайском законодательстве в прошлом.

Вступивший в силу закон дает однополым супругам право на налоговые льготы, положенные семьям, наследование имущества друг друга. Также они смогут давать согласие на лечение супруга, если тот не сможет принять такое решение самостоятельно, и усыновлять детей.

Закон был принят обеими палатами парламента в июне прошлого года и одобрен королем Таиланда в сентябре. Королевство стало третьей страной в Азии, узаконившей однополые союзы. Ранее это сделали Непал и Тайвань.