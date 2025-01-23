«Баядера» и «Горе от ума»: объявлены номинанты «Золотой маски»

Театральная премия «Золотая маска» объявила номинантов на награду за сезон-2023/24. Церемония вручения наград впервые состоится не в Москве, а в Казани — в Камаловском театре.
Список номинантов
Лучший спектакль. Опера
- «В ночь лунного затмения» (Башкирский Театр оперы и балета)
- «Любовь к трём апельсинам» (Астраханский Театр оперы и балета)
- «Мадам Баттерфляй» (Музыкальный Театр «Геликон-опера»)
- «Манон» (Музыкальный Театр им. Ф.И. Шаляпина)
- «Не только любовь» (Музыкальный Театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко)
- «Похождения повесы» (Пермский Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского)
Лучший спектакль. Драматический театр. Большая форма
- «Горе от ума» (Национальный драматический театр имени Басангова)
- «Гроза» (Русский драматический театр)
- «Папа» (Русский драматический театр Удмуртии)
- «Соборяне» (Русское концертное агентство)
- «Халхин-Гол. Тангариг» (Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева)
- «Черные доски» (Владимирский областной драматический театр)
Лучший спектакль. Драматический театр. Малая форма
- «Божественная комедия. Вариации» (Московский театр Мастерская П.Н. Фоменко)
- «Господа Головлёвы» (Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина)
- «Любой ценой» (Свердловский театр драмы)
- «Пастух и пастушка» (Минусинский драматический театр)
- «Фотография, на которой меня нет» (Театр юного зрителя Республики Саха)
Лучший спектакль. Оперетта/мюзикл
- «Айсвилль» («Театр на Садовой»)
- «Баядера» (Свердловский театр музыкальной комедии)
- «Восемь женщин» (Красноярский музыкальный театр)
- «Есенин» (Ростовский музыкальный театр)
- «Яга» (Орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство»)
Лучший спектакль. Балет
- «Концертные танцы» (Ростовский музыкальный театр)
- «Рахманинов. Симфония длинною в жизнь» (Башкирский театр оперы и балета)
- «Сияющий камень» (Саха Опера Балет)
- «598 Таков» (Санкт-Петербургский театр балета им. Леонида Якобсона)
Лучший спектакль. Театр кукол
- «Журавль и цапля» (Санкт-Петербургский Большой театр кукол)
- «Изумрудный город. Путь домой» (Кукольный театр сказки)
- «Каштанка» (Московский театр кукол)
- «Синяя собака» (Театр кукол «Бродячая собачка»)
- «Чёрная речка. Кукольная дуэль» (Театр кукол «Петрушкина Слобода»)