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«Баядера» и «Горе от ума»: объявлены номинанты «Золотой маски»

Сегодня в 08:42
Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

Театральная премия «Золотая маска» объявила номинантов на награду за сезон-2023/24. Церемония вручения наград впервые состоится не в Москве, а в Казани — в Камаловском театре.

Список номинантов

Лучший спектакль. Опера

  • «В ночь лунного затмения» (Башкирский Театр оперы и балета)
  • «Любовь к трём апельсинам» (Астраханский Театр оперы и балета)
  • «Мадам Баттерфляй» (Музыкальный Театр «Геликон-опера»)
  • «Манон» (Музыкальный Театр им. Ф.И. Шаляпина)
  • «Не только любовь» (Музыкальный Театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко)
  • «Похождения повесы» (Пермский Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского)

Лучший спектакль. Драматический театр. Большая форма

  • «Горе от ума» (Национальный драматический театр имени Басангова)
  • «Гроза» (Русский драматический театр)
  • «Папа» (Русский драматический театр Удмуртии)
  • «Соборяне» (Русское концертное агентство)
  • «Халхин-Гол. Тангариг» (Бурятский театр драмы имени Хоца Намсараева)
  • «Черные доски» (Владимирский областной драматический театр)

Лучший спектакль. Драматический театр. Малая форма

  • «Божественная комедия. Вариации» (Московский театр Мастерская П.Н. Фоменко)
  • «Господа Головлёвы» (Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина)
  • «Любой ценой» (Свердловский театр драмы)
  • «Пастух и пастушка» (Минусинский драматический театр)
  • «Фотография, на которой меня нет» (Театр юного зрителя Республики Саха)

Лучший спектакль. Оперетта/мюзикл

  • «Айсвилль» («Театр на Садовой»)
  • «Баядера» (Свердловский театр музыкальной комедии)
  • «Восемь женщин» (Красноярский музыкальный театр)
  • «Есенин» (Ростовский музыкальный театр)
  • «Яга» (Орловский театр для детей и молодежи «Свободное пространство»)

Лучший спектакль. Балет

  • «Концертные танцы» (Ростовский музыкальный театр)
  • «Рахманинов. Симфония длинною в жизнь» (Башкирский театр оперы и балета)
  • «Сияющий камень» (Саха Опера Балет)
  • «598 Таков» (Санкт-Петербургский театр балета им. Леонида Якобсона)

Лучший спектакль. Театр кукол

  • «Журавль и цапля» (Санкт-Петербургский Большой театр кукол)
  • «Изумрудный город. Путь домой» (Кукольный театр сказки)
  • «Каштанка» (Московский театр кукол)
  • «Синяя собака» (Театр кукол «Бродячая собачка»)
  • «Чёрная речка. Кукольная дуэль» (Театр кукол «Петрушкина Слобода»)
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