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Китайская стюардесса уволилась, занялась свиноводством и разбогатела

Сегодня в 08:21
Фото: Pascal Debrunner/Unsplash

Стюардесса из Китая уволилась из авиакомпании и вернулась в родное  село, чтобы управлять свинофермой. Всего за два месяца она заработала 200 тыс. юаней (около 2,8 млн рублей), сообщает South China Morning Post.

27-летняя Ян Яньси родилась в сельской местности провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. После окончания университета она пять лет проработала бортпроводницей в шанхайской авиакомпании.

В трудные для компании времена зарплата Яньси составляла всего 2800 юаней в месяц (примерно 38 тыс. рублей). Живя в Шанхая, она часто просила у родителей денег на роскошные сумки. 

Однажды девушка поняла, что ее родители влезли в долги и сократили расходы, чтобы улучшить ее жизнь. Узнав в октябре 2022 года, что ее мать втайне от нее перенесла несколько операций по удалению липом, Яньси решила уволиться и вернуться домой.  

«Мои родители всегда говорили мне хорошие новости, но скрывали плохие. Теперь я хотела быть с ними», ― пояснила свое решение китаянка. 

В апреле 2023 года она взяла под управление свиноферму родственника и начала разводить животных. О своей фермерской жизни Яньси начала рассказывать в соцсетях ― и собрала 1,2 млн подписчиков. В коротких роликах девушка мастерски готовит корм для свиней, кормит их, убирает за ними и даже одевает их в красивые платья.

Weibo

Китаянка рассказывает и о трудностях сельской жизни: «Я так много работаю на свиноферме, что у меня каждый день болят спина и поясница. После целого дня на ферме я воняю». Но несмотря на это Яньси по-настоящему счастлива, ведь она рядом с родителями. 

По словам фермерши, за последние два месяца она заработала более 200 тыс. юаней (около 2,8 млн рублей) за счет свиноводства, продажи свиней и другого скота, а также управления аккаунтом в соцсетях. В будущем девушка планирует расширить хозяйство, открыть гостиницу и специализированный магазин.

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