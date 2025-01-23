Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо вновь поработают вместе

Мартин Скорсезе выступит режиссером экранизации бестселлера Эрика Ларсона «Дьявол в Белом городе». Об этом сообщает Deadline.

Производством занимается кинокомпания 20th Century. Главную роль в грядущей ленте получил Леонардо ДиКаприо, он и Скорсезе также будут продюсировать фильм вместе со Стейси Шер и Риком Йорном.

Deadline подчеркивает, что пока у картины нет сценария. По данным издания, ДиКаприо и Скорсезе разрабатывали проект в течение долгого времени, но они чувствовали, что это история, которая находит отклик на протяжении многих лет и до сих пор не теряет своей актуальности.