Киану Ривз озвучил здание во втором сезоне «Разделения»

Киану Ривз озвучил здание Lumon во втором сезоне «Разделения». Об этом сообщил создатель сериала Дэн Эриксон.

Голос актера можно услышать в видеоролике «Lumon слушает», который показывают сотрудникам компании Macrodata Refinement в первой серии второго сезона. Эриксон рассказал, что на эту роль рассматривались разные актры, но они хотели выбрать кого‑то дружелюбного с успокаивающим голосом.

«Мы всегда хотели, чтобы это был кто‑то, с кем у людей есть определённые ассоциации, но при этом он должен был быть очень дружелюбным. Здание Lumon очень дружелюбное в контексте этого видео, и в этом голосе есть дружелюбие и теплота», — сказал он.

Сериал рассказывает о Марке Стауте, возглавляющем команду в компании Lumon Industries. Каждый ее сотрудник проходит процедуру, хирургически разделившую их память на рабочую и личную жизнь.

Смелый эксперимент по обеспечению баланса между работой и личной жизнью ставится под сомнение, когда Марк оказывается в центре разгадки тайны, которая заставит его столкнуться с истинной природой своей работы — и самого себя.