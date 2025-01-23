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Киану Ривз озвучил здание во втором сезоне «Разделения»

Сегодня в 07:58
Фото: Global Road Entertainment

Киану Ривз озвучил здание Lumon во втором сезоне «Разделения». Об этом сообщил создатель сериала Дэн Эриксон.

Голос актера можно услышать в видеоролике «Lumon слушает», который показывают сотрудникам компании Macrodata Refinement в первой серии второго сезона. Эриксон рассказал, что на эту роль рассматривались разные актры, но они хотели выбрать кого‑то дружелюбного с успокаивающим голосом.

«Мы всегда хотели, чтобы это был кто‑то, с кем у людей есть определённые ассоциации, но при этом он должен был быть очень дружелюбным. Здание Lumon очень дружелюбное в контексте этого видео, и в этом голосе есть дружелюбие и теплота», — сказал он.

Сериал рассказывает о Марке Стауте, возглавляющем команду в компании Lumon Industries. Каждый ее сотрудник проходит процедуру, хирургически разделившую их память на рабочую и личную жизнь.

Смелый эксперимент по обеспечению баланса между работой и личной жизнью ставится под сомнение, когда Марк оказывается в центре разгадки тайны, которая заставит его столкнуться с истинной природой своей работы — и самого себя.

Первый сезон «Разделения» получил 14 номинаций на премию «Эмми» и выиграл две за выдающуюся музыкальную композицию и выдающийся дизайн вступительных титров. Кроме того, сериал получил две премии Гильдии сценаристов Америки за лучший новый сериал и лучший драматический сериал, а также две номинации на премию Гильдии актеров и номинации на премии Гильдии продюсеров и Гильдии режиссеров.

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