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Дэвид Литч может снять «Четырнадцать друзей Оушена»

Сегодня в 07:17
Фото: Warner Bros

Режиссер «Дэдпула-2» и «Быстрее пули» Дэвид Литч ведет переговоры о постановке «Четырнадцати друзей Оушена» для Warner Bros. Об этом сообщает Variety.

Над четвертым фильмом франшизы уже работает компания Джорджа Клуни Smokehouse, поэтому ожидается, что он вернется к съемкам вместе с Брэдом Питтом, который сотрудничал с Литчем над «Быстрее пули».

В оригинальной трилогии «Оушена», снятой Стивеном Содербергом, Клуни и Питт сыграли вместе с Мэттом Дэймоном, Доном Чидлом, Кейси Аффлеком и другими.

Трилогия стартовала в 2001 году фильмом «Одиннадцать друзей Оушена», который получил признание критиков и собрал в мировом прокате более 450 млн долларов.

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