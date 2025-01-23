Дэвид Литч может снять «Четырнадцать друзей Оушена»

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Режиссер «Дэдпула-2» и «Быстрее пули» Дэвид Литч ведет переговоры о постановке «Четырнадцати друзей Оушена» для Warner Bros. Об этом сообщает Variety.

Над четвертым фильмом франшизы уже работает компания Джорджа Клуни Smokehouse, поэтому ожидается, что он вернется к съемкам вместе с Брэдом Питтом, который сотрудничал с Литчем над «Быстрее пули».

В оригинальной трилогии «Оушена», снятой Стивеном Содербергом, Клуни и Питт сыграли вместе с Мэттом Дэймоном, Доном Чидлом, Кейси Аффлеком и другими.