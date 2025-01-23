Глава СПЧ: Музей истории ГУЛАГа скоро возобновит работу

В ближайшее время Музей истории ГУЛАГа возобновит работу, пообещал глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

«Я разговаривал с руководством Москвы. Никаких идей о закрытии музея нет. В ближайшее время будут приняты все необходимые меры, и музей будет открыт. У нас нет опасений, что его закроют», ― сказал он.

Фадеев также предложил провести на площадке музея заседание Межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий.

14 ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа приостановил работу. Официальной причиной назвали «нарушения пожарной безопасности».

20 января пост директора музея покинул Роман Романов, руководивший им с 2012 года. Новым директором стала Анна Трапкова, возглавляющая также Музей Москвы. Недавно из экспозиции Музея Москвы убрали раздел о советских репрессиях.