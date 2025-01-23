Глава СПЧ: Музей истории ГУЛАГа скоро возобновит работу

Вчера / 18:06
Художественным руководителем театра «Ленком» станет Владимир Панков
Сегодня / 08:42
«Баядера» и «Горе от ума»: объявлены номинанты «Золотой маски»
Сегодня / 08:21
Китайская стюардесса уволилась, занялась свиноводством и разбогатела
Сегодня / 08:06
Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо вновь поработают вместе
Сегодня / 07:58
Киану Ривз озвучил здание во втором сезоне «Разделения»
Сегодня / 07:17
Дэвид Литч может снять «Четырнадцать друзей Оушена»
Сегодня / 06:06
Сериал «Белый лотос» продлили на четвертый сезон
Сегодня / 23:19
Барби Феррейра теряет отца и находит друга в его тезке в трейлере фильма «Боб Тревино лайкнул это»
Сегодня / 22:48
Джон Бернтал присоединится к «Одиссее» Кристофера Нолана
Сегодня / 22:15
Бьорк анонсировала онлайн-показ своего концертного фильма «Cornucopia»
Сегодня / 21:19
Финн Вольфхард и Фрэд Хечингер появились в трейлере «Адского лета»
Вчера / 20:23
Стивен Содерберг назвал себя «тараканом индустрии», готовым пережить любые времена
Вчера / 19:21
Комедия «Отец года» с Майклом Китоном и Милой Кунис выйдет 31 января на Max
Вчера / 19:18
Следующим фильмом Роберта Эггерса станет хоррор «Вервольф»
Вчера / 17:52
Вышел трейлер «Микки 17» с Робертом Паттинсоном
Вчера / 17:00
Каждый пятый житель Москвы считает себя неудачником. Но успешных людей — больше половины
Вчера / 16:45
Роберт Де Ниро в роли экс-президента США в трейлере «Нулевого дня»
Вчера / 16:42
Читос и жвачки по рублю: в России выпустят симулятор гик-ларька
Вчера / 16:12
«Они совершенно спятили»: Showtime показал трейлер третьего сезона «Шершней»
Вчера / 15:26
Композитор Дэнни Эльфман признался, что шокирован смертью Дэвида Линча
Вчера / 15:19
Кошка совершила три авиаперелета за сутки из‑за ошибки авиакомпании
Вчера / 15:11
«Я могу во что‑нибудь врезаться или упасть»: Джуди Денч рассказала об ухудшении зрения
Вчера / 14:50
Космо Джарвис снимется в новом фильме Гая Ричи
Вчера / 14:15
Медиакорпорация Руперта Мердока выплатит принцу Гарри компенсацию за прослушку его телефона
Вчера / 14:03
В «Майнкрафте» воссоздали квартиру Марка и Джереми из «Пип шоу»
Вчера / 13:44
Канье Уэст анонсировал линейку женской одежды YZY
Вчера / 13:20
Роберт Паттинсон почти бросил актерскую карьеру после пандемии и голливудских забастовок
Вчера / 13:19
В Перу нашли останки акулы, которая жила 9 млн лет назад

Глава СПЧ: Музей истории ГУЛАГа скоро возобновит работу

Сегодня в 06:52
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

В ближайшее время Музей истории ГУЛАГа возобновит работу, пообещал глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

«Я разговаривал с руководством Москвы. Никаких идей о закрытии музея нет. В ближайшее время будут приняты все необходимые меры, и музей будет открыт. У нас нет опасений, что его закроют», ― сказал он.

Фадеев также предложил провести на площадке музея заседание Межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий.

14 ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа приостановил работу. Официальной причиной назвали «нарушения пожарной безопасности».

20 января пост директора музея покинул Роман Романов, руководивший им с 2012 года. Новым директором стала Анна Трапкова, возглавляющая также Музей Москвы. Недавно из экспозиции Музея Москвы убрали раздел о советских репрессиях.

Музей истории ГУЛАГа появился в 2001 году по инициативе историка Антона Антонова-Овсеенко, который провел в советских тюрьмах и лагерях 13 лет. Его мать была арестована в 1929 году и покончила с собой в 1936-м, отца расстреляли в 1938-м. Антонов-Овсеенко собрал в музее
документы, связанные с ГУЛАГом, а также личные вещи и письма бывших заключенных. Экспозиция рассказывает о создании системы лагерей в 1918 году и ее истории вплоть до окончания террора в 1956-м.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами