Сериал «Белый лотос» продлили на четвертый сезон

HBO продлил на четвертый сезон сериал «Белый лотос». Об этом сообщает Variety.

Его производство начнется в 2026 году. Где будет происходить действие четвертого сезона и вернутся ли в него уже известные зрителям актеры, пока неизвестно.

Стриминг принял решение о продлении сериала за несколько недель до премьеры третьего сезона, действие которого развивается в Таиланде. В нем появилась Наташа Ротвел, сыгравшая менеджера спа-салона Белинду Линдси в первом сезоне.