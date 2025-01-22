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Барби Феррейра теряет отца и находит друга в его тезке в трейлере фильма «Боб Тревино лайкнул это»

Сегодня в 23:19
Кадр: Roadside Attractions

На ютуб-канале IGN опубликовали трейлер фильма "Боб Тревино лайкнул это", главную роль в котором исполнила звезда сериала "Эйфория" Барби Феррейра.

Она сыграла девушку по имени Лили, от которой отказался отец. В попытках восстановить отношения героиня ищет родителя в соцсетях. Там она по ошибке подписывается на страницу Боба Тревино - тезки ее папы.
 

Однажды Боб лайкает один из постов Лили, и интенет-знакомые начинают общаться. Мужчина видит в девушке "ребенка, у которого никого нет", а она находит в нем человеческую чуткость и внимание, которых ей так не хватало.

Боб и Лили становятся друзьями, но это дружбу не понимают их окружающие. "Только не давай ей денег", - просит жена Боба. "Да что ты вообще делаешь, встречаясь с мужчиком 50 лет?" - спрашивает подруга Лили.

По мере сближения Лили узнает, что Боб и его супруга - не просто бездетная пара. Много лет назад они потеряли ребенка. Встреча с Бобом помогает Лили осознать: каждый человек надломлен по-своему.

Фильм "Боб Тревино лайкнул это" сняла Трэйли Леймон по собственному сценарию. На роли в картине она пригласила Джона Легуизамо, Френч Стюарт и Рэйчел Бэй Джонс. Оператором ленты выступил Джон Розарио.

Премьера картины состоялась в марте 2024 года на фестивале South by Southwest. В октябре драмеди выиграла главную награду кинофестиваля в Сан-Диего. В кинотеатрах лента появится в начале 2025 года. 

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