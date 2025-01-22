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Джон Бернтал присоединится к «Одиссее» Кристофера Нолана

Сегодня в 22:58
Фото: Corey Nickols /

Американский актер Джон Бернтал, известный по сериалам "Ходячие мертвецы" и "Медведь", снимется в "Одиссее" Кристофера Нолана. Об этом сообщил Deadline.

В экранизации древней эпической поэмы Гомера сыграют также Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарзил Терон. Картину создаст студия Universal.

Фильм выйдет в кинотеатрах IMAX. Его описывают как "мифический боевик, снятый по всему миру". Премьера ленты состоится 17 июля 2026 года. Съемки, как ожидается, начнутся в феврале 2025 года.

Ранее сообщалось, что бюджет "Одиссеи" может составить 250 миллионов долларов. Таким образом киноадаптация древнегреческой классики окажется одним из самах дорогих проектов Нолана.

Предыдущая работа Нолана — драма «Оппенгеймер» — собрала 975 млн долларов в мировом прокате с бюджетом в 100 млн, а также принесла режиссеру его первый «Оскар».

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