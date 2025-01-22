Исландская певица Бьорк анонсировала онлайн-показ своего концертного фильма "Cornucopia" на стриминговом сервисе Apple TV+. Певица сообщила в соцсетях, что ленту покажут 24 января в 19:00 по лос-анджелесскому времени.

Картину продолжительностью в час можно будет позднее также увидеть в кинотеатрах. Когда состоится кинопрокат "Cornucopia", Бьорк пока не уточнила.

Онлайн-демонстрацию фильма будет сопровождать редкое интервью певицы. Она даст его Зейну Лоуи в режиме реального времени на платформе Apple Music 23 января в 10:00 по Лос-Анджелесу.

"Это было длительное путешествие с сотнями людей, которые помогали. Я невероятно, немыслисо благодарна каждому из них", - подчеркнула артистка.

Бьорк завершила гастрольный тур "Cornucopia" в декабре 2023 году после 45 концертов в Северной Америке, Европе, Океании и Азии. По мотивам финального шоу в Лиссабоне певица выпустила концертный фильм.