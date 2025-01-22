Финн Вулфхард и Фрэд Хечингер появились в трейлере «Адского лета»

На ютуб-канале Neon опубликовали трейлер фильма "Адское лето" ("Hell of a Summer"), который выйдет в кинопрокат 18 апреля. В нем снялись Фрэд Хечингер ("Крейвен-охотник", "Гладиатор II") и Финн Вурфхард ("Очень странные дела").



Хечингер сыграл 24-летнего работника летнего лагеря "Пайнвэй", который беспокоился, что не сможет найти общий язык со своими более юными коллегами. Но мужчина столкнулся с большей проблемой, когда в лагере появился маньяк.



Неизвестный мужчина в маске напал на вожатых, пытаясь убить их одного за другим. Молодым людям приходится скрываться от убийцы и расследовать, может желать расправы над ними и почему.

В актерский состав слэшера вошли Эбби Куинн, Д'Фараон Вунатай и Билли Брик. Брик и Вулфхард выступили режиссерами и сценаристами проекта.