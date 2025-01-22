Финн Вольфхард и Фрэд Хечингер появились в трейлере «Адского лета»

На ютуб-канале Neon опубликовали трейлер фильма «Адское лето» («Hell of a Summer»), который выйдет в кинопрокат 18 апреля. В нем снялись Фрэд Хечингер («Крейвен-охотник», «Гладиатор II») и Финн Вольфхард («Очень странные дела»).



Хечингер сыграл 24-летнего работника летнего лагеря «Пайнвэй», который беспокоился, что не сможет найти общий язык со своими более юными коллегами. Но мужчина столкнулся с большей проблемой, когда в лагере появился маньяк.



Неизвестный мужчина в маске напал на вожатых, пытаясь убить их одного за другим. Молодым людям приходится скрываться от убийцы и расследовать, кто может желать расправы над ними и почему.

В актерский состав слешера вошли Эбби Куинн, Д’Фараон Вун-А-Тай и Билли Брик. Брик и Вольфхард выступили режиссерами и сценаристами проекта.