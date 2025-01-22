Стивен Содерберг назвал себя «тараканом индустрии», готовым пережить любые времена

Американский режиссер Стивен Содерберг, известный по фильмам "Заражение" и "Эрин Брокович", назвал себя "тараканом индустрии" в интервью изданию Independent.

Кинематографист отметил, что развитие стриминговых сервисов привело к потере "ключевой точки отсчета" для артистов - невозможности понять сразу после релиза картины, насколько она была востребована у аудитории.

"Я хочу знать это, чтобы я мог приспособиться или направиться в другом направлении. Быть нерелевантным не очень привлекательно. В чем совпадает то, на что люди вроде как реагируют, и то, что мне нравится?" - пояснил Содерберг.

Он подчеркнул, что не хочет снимать кино, которое никто не посмотрит. При этом режиссера радует, что молодые люди по-прежнему ходят в кинотеатры, разбираются в кино и "ждут чего-то необычного".

"Им нужна подпись, им нужна печать режиссера. И это превращается в настоящий бизнес. Одна из вещей, которую, я думаю, нам всем нужно сделать, но в особенности освещающим эту отрасль людям, - это перестать использовать студийные метрики для определения того, что такое успех", - добавил кинематографист.

Содерберг отметил, что попытки контролировать желания публики и ее запросы тщетны. "Погода - это погода. В определенной степени аудитория - это погодная система. К счастью, из-за того, как я начал, я таракан индустрии. Я могу пережить любую ее версию", - сказал он.

Режиссеру нравится переизобретать себя в каждой новой картине и снимать фильмы по-разному. "Я все еще чувствую, что тянусь к чему-то, чего, вполне возможно, никогда не пойму и, возможно, не должен", - объяснил Содерберг.

Он заявил, что "не сделал ничего, что приблизилось бы" к ленте "Иди и смотри" Элема Климова, "Апокалипсису сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы или "Третьему человеку" Кэрола Рида. Более того, по мнению Содерберга, он бы не смог снять такое кино.