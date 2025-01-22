Стивен Содерберг назвал себя «тараканом индустрии», готовым пережить любые времена

Вчера / 18:06
Художественным руководителем театра «Ленком» станет Владимир Панков
Сегодня / 21:19
Финн Вулфхард и Фрэд Хечингер появились в трейлере «Адского лета»
Вчера / 19:21
Комедия «Отец года» с Майклом Китоном и Милой Кунис выйдет 31 января на Max
Вчера / 19:18
Следующим фильмом Роберта Эггерса станет хоррор «Вервольф»
Вчера / 17:52
Вышел трейлер «Микки 17» с Робертом Паттинсоном
Вчера / 17:00
Каждый пятый житель Москвы считает себя неудачником. Но успешных людей — больше половины
Вчера / 16:45
Роберт Де Ниро в роли экс-президента США в трейлере «Нулевого дня»
Вчера / 16:42
Читос и жвачки по рублю: в России выпустят симулятор гик-ларька
Вчера / 16:12
«Они совершенно спятили»: Showtime показал трейлер третьего сезона «Шершней»
Вчера / 15:26
Композитор Дэнни Эльфман признался, что шокирован смертью Дэвида Линча
Вчера / 15:19
Кошка совершила три авиаперелета за сутки из‑за ошибки авиакомпании
Вчера / 15:11
«Я могу во что‑нибудь врезаться или упасть»: Джуди Денч рассказала об ухудшении зрения
Вчера / 14:50
Космо Джарвис снимется в новом фильме Гая Ричи
Вчера / 14:15
Медиакорпорация Руперта Мердока выплатит принцу Гарри компенсацию за прослушку его телефона
Вчера / 14:03
В «Майнкрафте» воссоздали квартиру Марка и Джереми из «Пип шоу»
Вчера / 13:44
Канье Уэст анонсировал линейку женской одежды YZY
Вчера / 13:20
Роберт Паттинсон почти бросил актерскую карьеру после пандемии и голливудских забастовок
Вчера / 13:19
В Перу нашли останки акулы, которая жила 9 млн лет назад
Вчера / 12:55
Сериал «Разделение» принес Apple TV+ больше 200 млн долларов
Вчера / 12:35
Наоми Уоттс вспомнила, как Дэвид Линч спас ее карьеру
Вчера / 12:26
Джастин Бальдони выпустил видео со съемок «Все закончится на нас» в ответ на обвинения Лайвли
Вчера / 12:01
Ремейк «Токсичного мстителя» выйдет в кинотеатрах в 2025 году
Обновлено вчера в 11:45
В Ираке разрешат жениться на девочках девяти лет
Вчера / 11:17
МТС запустили проект «Нэйм» для начинающих музыкантов
Вчера / 11:08
Кинофестиваль «Послание к человеку» открыл прием заявок на участие
Вчера / 10:42
Январь в Москве может стать вторым самым теплым в истории
Вчера / 09:53
A$AP Rocky отклонил сделку о признании вины по делу о нападении на экс-соратника по A$AP Mob
Вчера / 09:46
Крис Браун требует 500 млн долларов от Warner Bros. из‑за документалки о домашнем насилии

Стивен Содерберг назвал себя «тараканом индустрии», готовым пережить любые времена

Вчера в 20:23
Фото: John Nacion / Getty Images

Американский режиссер Стивен Содерберг, известный по фильмам "Заражение" и "Эрин Брокович", назвал себя "тараканом индустрии" в интервью изданию Independent.

Кинематографист отметил, что развитие стриминговых сервисов привело к потере "ключевой точки отсчета" для артистов - невозможности понять сразу после релиза картины, насколько она была востребована у аудитории.

"Я хочу знать это, чтобы я мог приспособиться или направиться в другом направлении. Быть нерелевантным не очень привлекательно. В чем совпадает то, на что люди вроде как реагируют, и то, что мне нравится?" - пояснил Содерберг.

Он подчеркнул, что не хочет снимать кино, которое никто не посмотрит. При этом режиссера радует, что молодые люди по-прежнему ходят в кинотеатры, разбираются в кино и "ждут чего-то необычного".

"Им нужна подпись, им нужна печать режиссера. И это превращается в настоящий бизнес. Одна из вещей, которую, я думаю, нам всем нужно сделать, но в особенности освещающим эту отрасль людям, - это перестать использовать студийные метрики для определения того, что такое успех", - добавил кинематографист.

Содерберг отметил, что попытки контролировать желания публики и ее запросы тщетны. "Погода - это погода. В определенной степени аудитория - это погодная система. К счастью, из-за того, как я начал, я таракан индустрии. Я могу пережить любую ее версию", - сказал он.

Режиссеру нравится переизобретать себя в каждой новой картине и снимать фильмы по-разному. "Я все еще чувствую, что тянусь к чему-то, чего, вполне возможно, никогда не пойму и, возможно, не должен", - объяснил Содерберг.

Он заявил, что "не сделал ничего, что приблизилось бы" к ленте "Иди и смотри" Элема Климова, "Апокалипсису сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы или "Третьему человеку" Кэрола Рида. Более того, по мнению Содерберга, он бы не смог снять такое кино.


"Я не думаю о себе как о режиссере так, как Фрэнсис думает о себе. Не в смысле, что он должен быть как я или я должен быть как он. Это просто то, как мы устроены. Я более приземленный, это слово подходит, думаю. И это то, что мне нравится и в чем я хорош", - пояснил постановщик.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами