Комедия «Отец года» с Майклом Китоном и Милой Кунис выйдет 31 января на Max

Комедия "Отец года" ("Goodrich") с Майклом Китоном в главной роли выйдет 31 января на стриминговой платформе Max. Об этом [сообщил](https://deadline.com/2025/01/goodrich-streaming-premiere-date-max-1236263754/) Deadline.

Фильм создала Хэлли Мейерс-Шиер. Она рассказала о мужчине по имени Энди Гудриче, чья жизнь перевернулась, когда его жена отправилась на три месяца на реабилитацию. Герой остался дома один с необходимостью заботиться о детях.

Чтобы справиться с внезапно свалившимися на его голову заботами, Гудрич просит помощи у своей взрослой дочери от первого брака - Грейс. Та вынуждена наблюдать, как он превращается в отца, которого у самой девушки никогда не было.