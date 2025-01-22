Следующим фильмом Роберта Эггерса станет хоррор «Вервольф»

Создатель «Ведьмы», «Маяка» и «Носферату» Роберт Эггерс вновь объединится с компанией Focus Features для работы над своим следующим фильмом «Вервульф», пишет Variety.
Режиссер снимет картину про оборотней по сценарию, написанному в соавторстве с Сьоном Сигурдссоном, с которым они ранее работали над «Варягом». Премьера запланирована на Рождество 2026 года.
Последняя на сегодняшний момент работа Еггерса — «Носферату» — также вышла на Рождество. В ремейке классики Фридриха В. Мурнау снялись Лили-Роуз Депп, Билл Скарсгорд, Николас Хоулт, Эмма Коррин, Аарон Тейлор-Джонсон и Уиллем Дэфо.
Эггерс и Focus Features сотрудничали над всеми его фильмами. Помимо «Варяга», «Носферату» и предстоящего «Вервульфа», студия также работала с режиссером над «Ведьмой» (2015) и «Маяком» (2019).