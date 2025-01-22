Следующим фильмом Роберта Эггерса станет хоррор «Вервольф»

Создатель «Ведьмы», «Маяка» и «Носферату» Роберт Эггерс вновь объединится с компанией Focus Features для работы над своим следующим фильмом «Вервульф», пишет Variety.

Режиссер снимет картину про оборотней по сценарию, написанному в соавторстве с Сьоном Сигурдссоном, с которым они ранее работали над «Варягом». Премьера запланирована на Рождество 2026 года.