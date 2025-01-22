Художественным руководителем театра «Ленком» станет Владимир Панков

Художественным руководителем московского театра «Ленком» станет режиссер, актер, музыкант и преподаватель ГИТИСа Владимир Панков. Об этом сообщили «Ведомости».

Панов придет на позицию, которую вплоть до своей смерти занимал Марк Захаров. Он скончался в 2019 году, после чего театром управлял Марк Варшавер до 2022 года. Тогда в «Ленкоме» упразднили должность худрука.

Главным режиссером в последние два года выступал Алексей Франдетти. Он покинул свою должность в июне 2024 года. Варшавер же был директором театра, теперь он перейдет на должность президента «Ленкома».

«Варшавер станет президентом театра и продолжит курировать его развитие. Такая практика ранее уже использовалась в кураторстве столичных театров: в Театре сатиры долгое время был президент, которым являлся Александр Ширвиндт», — сказали в Депкульте Москвы.

Директором «Ленкома» станет Дмитрий Берестов, возглавляющий Театр на Юго-Западе. Он будет работать одновременно в двух театрах.



Владимиру Панкову 49 лет. Он родился в Москве, окончил ГИТИС по специальности «актер», работал в Московском театре эстрады. В 2000 году основал музыкальную группу «Пан-квартет», позднее превратившуюся в студию SounDrama. С 2016 года Панков был худруком Центра драматургии и режиссуры. Он также выступает завкафедрой саунд-драмы факультета новых направлений сценических искусств ГИТИСа.