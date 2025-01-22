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Вышел трейлер «Микки 17» с Робертом Паттинсоном

Вчера в 17:52
Фото: Warner Bros./YouTube

Warner Bros. представили второй трейлер «Микки 17» — новой работы Пон Джун Хо с Робертом Паттинсоном. Премьера фильма состоится 7 марта.

«Микки 17» — экранизация романа Эдварда Эштона «Микки 7», вышедшего в феврале 2022 года. В центре сюжета — «восстанавливаемый сотрудник» экспедиции по колонизации ледяного мира Нифльхейм. После смерти его разум загружают в новое тело. Во время очередной миссии он ненадолго теряет связь с базой, а когда возвращается, видит, что ему уже создали замену.

Помимо звезды «Бэтмена» в актерский состав вошли Стивен Ен («Грызня», «Минари»), Наоми Аки («Подай знак»), Тони Коллетт («Маленькая мисс Счастье», «Реинкарнация») и Марк Руффало («Мстители», «Бедные-несчастные»).

Среди прошлых картин Пон Чжун Хо — «Паразиты», «Сквозь снег», «Окча», «Мать» и «Воспоминания об убийстве».

Ранее студия неоднократно переносила премьеру фильма. Сначала она была намечена на март 2024-го, но выход фильма перенесли из‑за забастовки Гильдии сценаристов. Новой датой стал январь 2025-го, а затем — апрель того же года. В итоге фильм выйдет в марте.

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