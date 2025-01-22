Вышел трейлер «Микки 17» с Робертом Паттинсоном

«Микки 17» — экранизация романа Эдварда Эштона «Микки 7», вышедшего в феврале 2022 года. В центре сюжета — «восстанавливаемый сотрудник» экспедиции по колонизации ледяного мира Нифльхейм. После смерти его разум загружают в новое тело. Во время очередной миссии он ненадолго теряет связь с базой, а когда возвращается, видит, что ему уже создали замену.