Каждый пятый житель Москвы считает, что не преуспел в жизни. Об этом свидетельствует исследование портала Superjob, написал «Москвич Mag».
21% москвичей назвали себя неудачниками во время опроса. Но гораздо больше горожан (свыше половины) признались, что добились успеха. Особенно много успешных, по собственной оценке, людей оказалось среди врачей (63%), главных бухгалтеров (60%), медсестер (56%), маркетологов (53%) и водителей (50%).
В целом в России степень собственной успешности оценили 3000 человек. 49% опрошенных оказались довольны собой, 22% недовольны. Наибольшее число удовлетворенных собственной жизнью россиян оказалось в возрастной категории от 35 до 44 лет.
Неуспех в жизни, как отметили респонденты, обусловлен нехваткой опыта и образования. А вот на положительную оценку повлиял уровень дохода: среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, 59% назвали себя успешными людьми.
Интересно, что процент довольных собой врачей, главбухов, медсестер, маркетологов и водителей оказался выше в целом по стране, чем в столице. Самыми неудовлетворенными собственным успехом профессионалами в России оказались операторы кол-центров, кладовщики и администраторы.