Каждый пятый житель Москвы считает, что не преуспел в жизни. Об этом свидетельствует исследование портала Superjob, написал «Москвич Mag».

21% москвичей назвали себя неудачниками во время опроса. Но гораздо больше горожан (свыше половины) признались, что добились успеха. Особенно много успешных, по собственной оценке, людей оказалось среди врачей (63%), главных бухгалтеров (60%), медсестер (56%), маркетологов (53%) и водителей (50%).

В целом в России степень собственной успешности оценили 3000 человек. 49% опрошенных оказались довольны собой, 22% недовольны. Наибольшее число удовлетворенных собственной жизнью россиян оказалось в возрастной категории от 35 до 44 лет.

Неуспех в жизни, как отметили респонденты, обусловлен нехваткой опыта и образования. А вот на положительную оценку повлиял уровень дохода: среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, 59% назвали себя успешными людьми.