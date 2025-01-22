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Роберт Де Ниро в роли экс-президента США в трейлере «Нулевого дня»

Сегодня в 16:45
Фото: Netflix

Netflix выпустил трейлер мини-сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро, Джесси Племонсом, Лиззи Каплан, Конни Бриттон, Джоан Аллен, Мэттью Модайном и Анджелой Бассетт. Премьера шоу состоится 20 февраля.

В сериале Де Ниро играет бывшего президента США Джорджа Маллена. Ему поручено найти виновников разрушительной кибератаки, приведшей к хаосу по всей стране и тысячам жертв.

«В условиях дезинформации и столкновения личных амбиций власть имущих поиск правды заставляет Маллена столкнуться с собственными темными секретами и рискнуть всем, что ему дорого», — гласит описание.

В шоу также снимаются Дэн Стивенс, Билл Кэмп, Габи Хоффманн и Кларк Грегг.

В трейлере мы видим, как действующий президент Митчелл (Бассетт), впервые назначает Маллена главой миссии «Нулевого дня». «Конгресс санкционировал создание специальной комиссии „Zero Day“, которая будет выслеживать всех, кто участвовал в этой ужасной атаке», — произносит Митчелл. «Вы собираетесь просто хватать людей на улицах без ордеров?», — спрашивает Маллен. «Вообще-то, этим будете заниматься вы», — отвечает она.

Соавторы и шоураннеры Эрик Ньюман и Ноа Оппенхайм выступают в качестве сценаристов и исполнительных продюсеров «Нулевого дня» вместе с Майклом С. Шмидтом. Режиссером всех шести эпизодов стала Лесли Линка Глаттер.

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