Роберт Де Ниро в роли экс-президента США в трейлере «Нулевого дня»

В сериале Де Ниро играет бывшего президента США Джорджа Маллена. Ему поручено найти виновников разрушительной кибератаки, приведшей к хаосу по всей стране и тысячам жертв.

«В условиях дезинформации и столкновения личных амбиций власть имущих поиск правды заставляет Маллена столкнуться с собственными темными секретами и рискнуть всем, что ему дорого», — гласит описание.

В трейлере мы видим, как действующий президент Митчелл (Бассетт), впервые назначает Маллена главой миссии «Нулевого дня». «Конгресс санкционировал создание специальной комиссии „Zero Day“, которая будет выслеживать всех, кто участвовал в этой ужасной атаке», — произносит Митчелл. «Вы собираетесь просто хватать людей на улицах без ордеров?», — спрашивает Маллен. «Вообще-то, этим будете заниматься вы», — отвечает она.