«Они совершенно спятили»: Showtime показал трейлер третьего сезона «Шершней»

На ютуб-канале Showtime опубликовали трейлер третьего сезона сериала «Шершни», который выйдет 14 февраля. В ролике появились звезды шоу, включая Элайджу Вуда («Властелин Колец»), Лорен Амброуз («Дом с прислугой») и Кристину Риччи («Каспер»).
На экране также впервые появилась в новой роли двукратная лауреатка «Оскара» Хилари Суонк. Во фрагменте ее героиня вступает в противоборство с кем-то: лицо Суонк частично покрывает кровь из разбитого носа.
В новых сериях актерский состав пополнится не только Суонк, но и Джоэлом МакХейлом — звездой «Сообщества» и «Информатора». Кроме того, к своим ролям вернутся Мелани Лински, Тони Сайпресс, Джульетта Льюис, Симона Кесселль, Софи Нелисс, Жасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Саманта Ханратти, Лив Хьюсон и Кортни Итон.
Авторами сериала по-прежнему выступают Эшли Лайл и Барт Никерсон («Нарко»). Над проектом также работают шоураннер Джонатан Лиско и продюсеры Дрю Коминс, Джефф Берд, Сара Л.Томпсон, Амени Рожа и Брэд Ван Аррагон.
Первый сезон «Шершней» стартовал в ноябре 2021 года. Он рассказал о женщинах, которые двадцать пять лет назад, будучи подростками, попали в авиакатастрофу и вынуждены были выживать вдали от цивилизации. Девушки сумели спастись, однако история их выживания стала самым мрачным из их секретов.
Второй сезон вышел в марте 2023 года, его первый эпизод посмотрели около 2 млн зрителей на всех платформах. Showtime утверждал, что «Шершни» собрали самую большую аудиторию среди всех его сериалов за последние как минимум десять лет. До этого рекорд телеканала принадлежал второму сезону «Родины», вышедшему в 2012 году.