«Они совершенно спятили»: Showtime показал трейлер третьего сезона «Шершней»

Сегодня / 07:49
Desiigner выступит в Москве в формате клаб-шоу
Сегодня / 17:52
Вышел трейлер «Микки 17» с Робертом Паттинсоном
Сегодня / 17:00
Каждый пятый житель Москвы считает себя неудачником. Но успешных людей — больше половины
Сегодня / 16:45
Роберт Де Ниро в роли экс-президента США в трейлере «Нулевого дня»
Сегодня / 16:42
Читос и жвачки по рублю: в России выпустят симулятор гик-ларька
Сегодня / 15:26
Композитор Дэнни Эльфман признался, что шокирован смертью Дэвида Линча
Сегодня / 15:19
Кошка совершила три авиаперелета за сутки из‑за ошибки авиакомпании
Сегодня / 15:11
«Я могу во что‑нибудь врезаться или упасть»: Джуди Денч рассказала об ухудшении зрения
Сегодня / 14:50
Космо Джарвис снимется в новом фильме Гая Ричи
Сегодня / 14:15
Медиакорпорация Руперта Мердока выплатит принцу Гарри компенсацию за прослушку его телефона
Сегодня / 14:03
В «Майнкрафте» воссоздали квартиру Марка и Джереми из «Пип шоу»
Сегодня / 13:44
Канье Уэст анонсировал линейку женской одежды YZY
Сегодня / 13:20
Роберт Паттинсон почти бросил актерскую карьеру после пандемии и голливудских забастовок
Сегодня / 13:19
В Перу нашли останки акулы, которая жила 9 млн лет назад
Сегодня / 12:55
Сериал «Разделение» принес Apple TV+ больше 200 млн долларов
Сегодня / 12:35
Наоми Уоттс вспомнила, как Дэвид Линч спас ее карьеру
Сегодня / 12:26
Джастин Бальдони выпустил видео со съемок «Все закончится на нас» в ответ на обвинения Лайвли
Сегодня / 12:01
Ремейк «Токсичного мстителя» выйдет в кинотеатрах в 2025 году
Обновлено сегодня в 11:45
В Ираке разрешат жениться на девочках девяти лет
Сегодня / 11:17
МТС запустили проект «Нэйм» для начинающих музыкантов
Сегодня / 11:08
Кинофестиваль «Послание к человеку» открыл прием заявок на участие
Сегодня / 10:42
Январь в Москве может стать вторым самым теплым в истории
Сегодня / 09:53
A$AP Rocky отклонил сделку о признании вины по делу о нападении на экс-соратника по A$AP Mob
Сегодня / 09:46
Крис Браун требует 500 млн долларов от Warner Bros. из‑за документалки о домашнем насилии
Сегодня / 08:52
«Соник-4» выйдет в марте 2027 года
Сегодня / 08:41
Росстат назвал наиболее подорожавшие за 2024 год продукты
Сегодня / 07:07
«Начальную школу „Эбботт“» продлили на пятый сезон
Сегодня / 07:05
Трамп помиловал основателя наркомаркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта

«Они совершенно спятили»: Showtime показал трейлер третьего сезона «Шершней»

Сегодня в 16:12
Фото: Showtime

На ютуб-канале Showtime опубликовали трейлер третьего сезона сериала «Шершни», который выйдет 14 февраля. В ролике появились звезды шоу, включая Элайджу Вуда («Властелин Колец»), Лорен Амброуз («Дом с прислугой») и Кристину Риччи («Каспер»).


На экране также впервые появилась в новой роли двукратная лауреатка «Оскара» Хилари Суонк. Во фрагменте ее героиня вступает в противоборство с кем-то: лицо Суонк частично покрывает кровь из разбитого носа. 
 

В новых сериях актерский состав пополнится не только Суонк, но и Джоэлом МакХейлом — звездой «Сообщества» и «Информатора». Кроме того, к своим ролям вернутся Мелани Лински, Тони Сайпресс, Джульетта Льюис, Симона Кесселль, Софи Нелисс, Жасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Саманта Ханратти, Лив Хьюсон и Кортни Итон.

Авторами сериала по-прежнему выступают Эшли Лайл и Барт Никерсон («Нарко»). Над проектом также работают шоураннер Джонатан Лиско и продюсеры Дрю Коминс, Джефф Берд, Сара Л.Томпсон, Амени Рожа и Брэд Ван Аррагон.

Первый сезон «Шершней» стартовал в ноябре 2021 года. Он рассказал о женщинах, которые двадцать пять лет назад, будучи подростками, попали в авиакатастрофу и вынуждены были выживать вдали от цивилизации. Девушки сумели спастись, однако история их выживания стала самым мрачным из их секретов.

Второй сезон вышел в марте 2023 года, его первый эпизод посмотрели около 2 млн зрителей на всех платформах. Showtime утверждал, что «Шершни» собрали самую большую аудиторию среди всех его сериалов за последние как минимум десять лет. До этого рекорд телеканала принадлежал второму сезону «Родины», вышедшему в 2012 году.

 

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами