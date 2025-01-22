«Они совершенно спятили»: Showtime показал трейлер третьего сезона «Шершней»

На ютуб-канале Showtime опубликовали трейлер третьего сезона сериала «Шершни», который выйдет 14 февраля. В ролике появились звезды шоу, включая Элайджу Вуда («Властелин Колец»), Лорен Амброуз («Дом с прислугой») и Кристину Риччи («Каспер»).



На экране также впервые появилась в новой роли двукратная лауреатка «Оскара» Хилари Суонк. Во фрагменте ее героиня вступает в противоборство с кем-то: лицо Суонк частично покрывает кровь из разбитого носа.



В новых сериях актерский состав пополнится не только Суонк, но и Джоэлом МакХейлом — звездой «Сообщества» и «Информатора». Кроме того, к своим ролям вернутся Мелани Лински, Тони Сайпресс, Джульетта Льюис, Симона Кесселль, Софи Нелисс, Жасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Саманта Ханратти, Лив Хьюсон и Кортни Итон.

Авторами сериала по-прежнему выступают Эшли Лайл и Барт Никерсон («Нарко»). Над проектом также работают шоураннер Джонатан Лиско и продюсеры Дрю Коминс, Джефф Берд, Сара Л.Томпсон, Амени Рожа и Брэд Ван Аррагон.

Первый сезон «Шершней» стартовал в ноябре 2021 года. Он рассказал о женщинах, которые двадцать пять лет назад, будучи подростками, попали в авиакатастрофу и вынуждены были выживать вдали от цивилизации. Девушки сумели спастись, однако история их выживания стала самым мрачным из их секретов.