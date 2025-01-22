Читос и жвачки по рублю: в России выпустят симулятор гик-ларька

Российская независимая студия Perelesoq представила симулятор под названием «Ларек на улице Ленина». Ее релиз состоится на ПК в 2025 году.

«Стань продавцом первого гик-ларька в России: продавай диски, сиги и жвачки по рублю, влияй на жизнь покупателей, ввязывайся в грязные делишки и развивай свое маленькое дело. Погнали!» — говорится в описании тайтла.

Действие игры развивается в нулевые. Игрокам предстоит сыграть за сотрудника ларька с играми, MP3, DVD с фильмами и аниме, жвачками по рублю и читосами.

Геймерам нужно будет с умом выставлять витрину, общаться с покупателями, считать сдачу и даже обманывать, следить за состоянием главного героя, выходить размять ноги и даже заниматься разбоем, чтобы заработать деньги быстрее.