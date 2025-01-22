Композитор Дэнни Эльфман признался, что шокирован смертью Дэвида Линча

Американский композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к большинству фильмов Тима Бертона, шокирован смертью режиссера Дэвида Линча. Об этом он написал в инстаграме*.

Он назвал уход кинематографиста «огромной потерей, которую трудно даже выразить словами». «Я до сих пор в совершенном шоке», - признался Эльфман. Композитор вспомнил, как впервые столкнулся с творчеством Линча.

«Мои мысли внезапно возвращаются в 1977 год, на давно не существующий кинофестиваль Filmex в Лос-Анджелесе, где до меня с моим другом Мэттью Брайтом дошли "слухи" о полночной премьере андеграундного фильма "Голова-ластик", который обязательно нужно было посмотреть», - написал он.

Эльфман отметил, что к концу кинопоказа зал оказался почти пустым, поскольку многие люди ушли с фильма. «Но для меня и моего друга это стало откровением», — подчеркнул он.

«Это было захватывающе... потрясающе... сколько прилагательных я могу здесь использовать... чтобы описать мою реакцию на этот дико уникальный, визуально ошеломляющий, страшный, смешной, полностью оригинальный фильм», — добавил Эльфман.

После этого композитор возлагал большие надежды на молодого кинематографиста — и Линч не разочаровал. «Очень немного режиссеров, о которых я мог бы сказать, что мне нравятся все их фильмы. Дэвид Линч был одним из них», — сказал Эльфман.

Музыкант признался, что смотрел одну только картину «Синий бархат» Линча десятки раз. «Он был одним из подлинных гениев кинематографа», - подчеркнул он. Эльфман также отдал должное сотрудничеству Линча с композитором Анджело Бадаламенти. Эльфман добавил, что встречался лично с режиссером всего несколько раз.

«Жаль, что у меня не было возможности узнать его получше, и сейчас, сидя у себя дома, я пересматриваю великолепные эпизоды "Твин Пикс: Возвращение" (который Showtime набрался смелости выпустить в 2017 году, за что я бесконечно благодарен) и поднимаю бокал к экрану, чтобы попрощаться с одним из истинных оригиналов XX и начала XXI века», — заключил он.