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Кошка совершила три авиаперелета за сутки из‑за ошибки авиакомпании

Сегодня в 15:19

Кошка породы мейн-кун по кличке Миттенс совершила три перелета вместо одного из-за ошибки сотрудников авиакомпании. Об этом сообщает Associated Press.

13 января у Миттенс был запланирован перелет из новозеландского Крайстчерча в австралийский Мельбурн, где ее семья купила новый дом. Прибыв в Мельбурн, хозяйка кошки Марго Ниас три часа ждала, пока ее питомца выгрузят из грузового отсека. Однако никаких вестей не было, и женщина обратилась к сотрудникам воздушной гавани. 

Персонал сказал хозяйке, что самолет с Миттенс вернулся в Новую Зеландию. А обратный рейс займет около 7,5 часа. «Я спросила: "Как такое может произойти? Как это может произойти?" Боже мой», — поделилась своими чувствами Ниас. 

Пилоту Air NewZealand сообщили о дополнительной пассажирке на борту, и он включил отопление в грузовом отсеке, чтобы Миттенс было комфортнее. Представители авиакомпании сказали, что кошку забыли выгрузить, поскольку клетку с животным заслонила инвалидная коляска.

Ниас обратилась в компанию по перевозке домашних животных, которая забрала Миттенс в Новой Зеландии и отправила ее еще на один самолет в Мельбурн. Хозяйка встретила кошку уже в Австралии.

«Она просто подбежала ко мне, бросилась в объятия и прижалась. Это были самые долгие объятия всех времен», — поделилась женщина. 

Миттенс похудела, но в остальном не пострадала. По словам хозяйки, ее кошка, которой обычно не свойственна излишняя ласка «стала самой милой из всех». «Сейчас кошка получает столько внимания, сколько хочет, потому что мы просто невероятно рады ее возвращению», ― призналась Ниас. 

Авиакомпания Air New Zealand принесла извинения за причиненные неудобства и пообещала компенсировать все расходы, связанные с поездками Миттенс.  

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